Dikkatsiz Sürücü 2 Yayayı Öldürdü

Lefkoşa-Güzelyut anayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 5. kilometresinde dikkatsizce yol alan Örge Soğukpınar isimli sürücü, yolda yürüyen Siful İslam (37) ve Ripon Ali'ye (31) çarptı. Kazada feci şekilde yaralanan İslam ve Ali, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan sürücü Örge Soğukpınar ise daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA