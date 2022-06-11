Dikkatsiz sürücü bisikletliyi yaraladı
Dikkatsiz sürücü bisikletliyi yaraladı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolunun Hamitköy Çemberi ile Taşkent çemberi arasında, İsmail GÖK (E-20), yönetimindeki ED 912 plakalı van araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden Kemal Elektrikçi (E-30) kullanımındaki bisiklete çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Kemal Elektrikçi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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