Dikkatsiz sürücü eşek sürüsüne çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 05:00 sıralarında, Dipkarpaz – Yenierenköy Anayolunun 5-6 km’leri arasında, Kyrıakos FYSENTZOU (E-48), yönetimindeki KZP 859 plakalı araç ile Yenierenköy istikametinden, Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada anayol içerisinde toplu halde bulunan eşek sürüsüne çarpması sonucu 3 yaban eşeği olay yerinde telef olmuştur.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.