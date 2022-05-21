Dikkatsiz sürücü eşek sürüsüne çarptı
Dikkatsiz sürücü eşek sürüsüne çarptı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 05:00 sıralarında, Dipkarpaz – Yenierenköy Anayolunun 5-6 km’leri arasında, Kyrıakos FYSENTZOU (E-48), yönetimindeki KZP 859 plakalı araç ile Yenierenköy istikametinden, Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada anayol içerisinde toplu halde bulunan eşek sürüsüne çarpması sonucu 3 yaban eşeği olay yerinde telef olmuştur.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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