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  3. Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 2 yaralı
Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 2 yaralı

Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 2 yaralı

Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 2 yaralı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Töre GÜRKAN (E-35), yönetimindeki SZ 927 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Garanti Bankası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinden yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Levent Savaş ÖZVEREL (E-57) ve Zerrin ÖZVEREL (K-56)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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