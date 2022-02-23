Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 2 yaralı
Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 2 yaralı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Töre GÜRKAN (E-35), yönetimindeki SZ 927 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Garanti Bankası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinden yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Levent Savaş ÖZVEREL (E-57) ve Zerrin ÖZVEREL (K-56)’e çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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