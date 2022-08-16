Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında Gönyeli de Belediye Bulvarı üzerinde yonetimindeki HZ 832 plakalı araç ile doğu istikametine seyreden Mehmet Tosun (E-27)yol üzerinde bulunan Rahat Sokak yol kavşağı geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe geçtiği sıra da yaya geçidinden yaya olarak yolun doğusundan batısına geçmeye çalışan Hamza Hamza’ya (E-23) çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.