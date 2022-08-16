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Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında Gönyeli de Belediye Bulvarı üzerinde yonetimindeki HZ 832 plakalı araç ile doğu istikametine seyreden Mehmet Tosun (E-27)yol üzerinde bulunan Rahat Sokak yol kavşağı geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe geçtiği sıra da yaya geçidinden yaya olarak yolun doğusundan batısına geçmeye çalışan Hamza Hamza’ya (E-23) çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT

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