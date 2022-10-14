Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, Gülhan KURAN LAÇİN (K-42), yönetimindeki NR 015 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyretttiği sırada Demokrasi Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinden yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ege ALTINIŞIK’a (E-16) çarpmıştır.
Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu olmuştur.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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