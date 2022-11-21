Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı:1 ağır yaralı
Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı:1 ağır yaralı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (20.11.22)saat 19:00 sıralarında, Girne-Tatlısu anayolu 10-11 Km’leri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Kemal İZVEREN (E-38) yönetimindeki PR 260 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde yaya vaziyette yürüyen Umut ALTINTAŞ (E-37)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Umut ALTINTAŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
PR 260 plakalı araç sürücüsü Kemal İZVEREN tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT
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