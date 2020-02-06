DİKKATSİZLİĞİ CANINA MAL OLUYORDU!

Halkın Sesi2nden Murat Aslan'ın haberine göre; Güzelyurt- Lefke anayoluna dikkatsizce giriş yapan araç sürücüsünün yol açtığı trafik kazası ucuz atlatıldı.

Güzelyurt- Lefke anayoluna dikkatsiz giriş yapan sürücünün neden olduğu kazada bir yaralandı. Dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi’nden Güzelyurt- Lefke Anayoluna giriş yapan 49 yaşındaki Haşmet Öncen yönetimindeki NN 715 plakalı araç, anayolda Lefke’den Güzelyurt’a seyreden 60 yaşındaki Mustafa Gülçiçek yönetimindeki TBU 670 plakalı otobüsle çarpıştı Kaza sonucu yaralanan NN 715 plakalı araç sürücüsü Haşmet Öncen kaldırılmış olduğu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





