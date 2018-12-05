DİKKATSİZLİK KAZA GETİRDİ!
2 yaralı!
Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Safa Bekmez (E-27), yönetimindeki RB 720 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada ulukışla kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje düşüp ardından karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gazimağusa istikametine doğru seyreden Cenap Karabulut (E-23) yönetimindeki LU 696 plakalı araç ile çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.
Soruşturma devam etmektedir.
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