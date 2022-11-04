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Dikkatsizlik kaza getirdi

Dikkatsizlik kaza getirdi

Dikkatsizlik kaza getirdi

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Lefkoşa Surlariçi’nde bu sabah 10.00 sıralarında 20 yaşındaki İlayda Nur Anber, yönetimindeki GE 881 plakalı salon araçla seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çarparak yan devrildi.

Polis açıklamasında, kaza sonrası araç sürücüsü İlayda Nur’un, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin halen sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

BRT

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