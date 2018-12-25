DİKMEN BELEDİYESİNE YARDIM

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve Yönetim Kurulu üyeleri Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret ederek, sel felaketinden dolayı yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı koymak amacıyla tesisat alanında gerekli olan malzeme yardımında bulundu.

Dikmen Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle, bölgede bir çok evin zarar gördüğünü, bununla birlikte evlerin içme suyunu karşılayan hatlarda, su depoları ve motorlarında büyük hasarlar oluştuğunu ve Dikmen Belediyesi su ekiplerinin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

Çelebi, Dikmen halkının bu zor gününde destek olup yardımlarını esirgemeyen Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç’a ve Yönetim Kuru’luna teşekkür etti.