Dilan Çiçek Deniz kanat takamayacak!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret heyecanı yaşamış ve seçmelere girdiği haberleri büyük ilgi görmüştü.

Geçen yaz oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angeles'ta dünyanın en büyük ve en önde gelen ajanslarından biri ile çalışmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz Victoria's Secret seçmelerine katılmıştı. Deniz, bütün dünyadan yüzlerce modelin katıldığı seçmelerden çok az kişi arasından New York'a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti. Ancak New York'ta Victoria's Secret seçmelerine katılan Dilan Çiçek Deniz'in bu hayali yarım kaldı.

Seçmelerin sonunda modellik için seçilemediğini ise güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabından açıkladı. Dilan Çiçek Deniz, mesajında şunları yazdı:

“Geçen hafta ilk seçmeler neticesinde çok az kişinin davet edildiği cast direktörü görüşmesine davet edildim. Ajansıma yapılan açıklama “Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş”. Seçilseydim ilk ‘Türk Melek’ olarak yılbaşı defilesinde yer alacak ve kariyerim için yurtdışında önemli bir bilinirlik sağlayarak büyük bir adım atma fırsatı yakalamış olacaktım. Ancak bu seçmelere katılmış olmak bile bana yepyeni kapılar açtı, yeni fırsatlar sağladı. Ben çok mutlu ve kazançlı dönüyorum… Tebrik eden, güzel yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum. Seçilmediğim için yapılabilecek bazı yorumları tahmin edebiliyorum. Her güzel yorum gibi onlar da olacak elbet. Hayallerin Peşinde Koşmaya, Çalışmaya Devam… Herkese güzel dileklerimle ”