Dilber Ay'dan Acun-Şeyma yorumu

Şarkıcı Dilber Ay, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanması hakkında ikiliyi kızdıracak bir yorum yaptı. Ay'a göre bu evlilikler ticari.

Şarkıcı Dilber Ay, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın ani boşanmasına ilişkin olay yorumlarda bulundu.

Dilber Ay; son günlerde manşetlerden düşmeyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın ani boşanmasıyla ilgili ve alacağı aylık 125 bin TL nafakayla ilgili olarak "Herif zenginse kadınlar evleniyor. Bir ay bir buçuk ay, sonra şut… Tak, kendini aylığa bağlıyor. Ticari evlilik bunlar. Acun’un yerinde olsam ben o parayı vallahi de billahi de vermem" yorumunu yaptı.