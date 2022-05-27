Dilekkaya-Gaziķöy arasında bulunan yolun genişletme çalışmalarına yeniden başlandı
Dilekkaya-Gaziķöy arasında bulunan yolun genişletme çalışmalarına yeniden başlandı
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İtirazlar nedeniyle bir süre askıya alınan Gaziköy-Dilekkaya arasındaki yol genişletme çalışmalarına Başbakan Ünal Üstelin girişimiyle yeniden başlandı.
3 buçık 5 kilometre uzunluğundaki yol genişletilerek yeniden asfaltlanacak...
Kısa sürede tamamlanması hedeflenen yol yapım çalışmalarının ardından çevre halkı daha güvenli ve konforlu seyahat etme şansına sahip olacak.
BRT
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