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DİLENCİ KADINLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DİLENCİ KADINLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Lefkoşa'da dilenen iki kadın cezaevine gönderildi!

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30.5.2019 tarihinde Lefkoşa'da polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde Y.E. (K-67), G.E. (K-55) ve F.A. (K-21)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edilmiştir. 

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderilmişlerdir.  Soruşturma devam etmektedir.

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