DİLENCİ KADINLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

30.5.2019 tarihinde Lefkoşa'da polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde Y.E. (K-67), G.E. (K-55) ve F.A. (K-21)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.