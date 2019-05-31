DİLENCİ KADINLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa'da dilenen iki kadın cezaevine gönderildi!
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30.5.2019 tarihinde Lefkoşa'da polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde Y.E. (K-67), G.E. (K-55) ve F.A. (K-21)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Lefkoşa, LTB ekipleri, dilenci kadınlar, tutuklama
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