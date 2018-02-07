Dilimlenmiş soğandaki tehlikeye dikkat!

Yemeklerin vazgeçilmezi soğanın, vitamin deposu ve antibiyotik olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak soğanının dilimlenmiş halinin sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olduğunu daha önce duymuş muydunuz?

Her mevsim mutfağımızda bulunan, yemeklerin olmazsa olmaz tek sebzesi soğandır. Sağlığımıza olan faydaları saymakla bitmeyen ve etkili bir antibiyotik olan soğan hem çiğ hem de pişmiş olarak sofralarımızda yer almaktadır.

Tüm besinlerde olduğu gibi yanlış kullanımı halinde soğanın vücudumuza yarar değil zarar getirdiği son yapılan araştırmalarda da ortaya çıktı

Verilen bilgilere göre, çiğ olarak doğranmış veya kesilmiş soğan kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde, saklama kaplarında buzdolabında dahi saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Araştırmalarda soğanı yanlış tüketmenin ilerleyen zamanlarda vücutta enfeksiyon riskinin oluşmasına hatta sebebi bilinemeyen gıda zehirlenmelerine neden olabileceği belirlendi.

Bu nedenle soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor. İhtiyacımız olduğunda soğanı taze olarak doğrayıp kullanmak en doğru olandır.