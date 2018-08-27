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DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN UYARI!

DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN UYARI!

Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan Ziyareti Konusunda Uyarı

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Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca yarın Hala Sultan Tekkesi’ ne ziyaret gerçekleştirilecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi yarınki ziyarette de Hala Sultan Tekkesi’ne sadece Din İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidenler girebilecek.

Başkanlık konvoyu dışında Tekke’yi ziyarete gideceklerin, Tekkeye girmeleri mümkün olmayacak.
Açıklamada, bu nedenle, yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret planlayan vatandaşların mağdur olmamaları açısından ziyaret için başka bir tarih seçmeleri gerektiği kaydedildi.

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