DİNÇYÜREK VE KAŞİF ŞOK YAŞADI!

Önceki gün gerçekleşen ve dün akşam saatlerinde tam sonuçların duyurulduğu milletvekili seçimleri ilklere sahne oldu. Halk ilk kez 6 partiye birden Meclis’e girme yetkisi verdi

Bertuğ TOPAL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önceki gün gerçekleştirilen erken genel seçimlerinin sonuçlarının ardından milletvekili isimleri de dün akşam saatlerinde netleşti.

Halk bazı bakan ve milletvekillerine önümüzdeki 4 yıl için onay vermezken, Meclis’e bir çok yeni ismi soktu.

KKTC seçim tarihinde ilk kez altı parti birden Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyet hakkı kazanırken, yeni kurulmuş olan Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi ilk seçimlerinde Meclis’e girme başarısı elde etmiş oldu.

Öte yandan önümüzdeki dönem için Meclis’e girme hakkı kazanamayan önemli isimler de mevcut. İki bakan halktan onay alamazken hem UBP hem CTP’denbir çok isim Meclis dışında kaldı.

2 bakan Meclis dışı

Yeni milletvekillerine bakıldığında 20 aylık Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümetinde bakanlık yapan iki bakan seçilemedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst sandıktan çıkamadı.

3 dönemdir milletvekilliği görevini yürüten Kemal Dürüst, Güzeyurt’ta Menteş Gündüz ve Ali Pilli’ye geçilirken, 5 dönemdir Meclis’te yer alan Tahsin Ertuğruloğlu, seçime arka sıralardan girmesinin dezavantajını yaşayarak sandıktan vekil olarak çıkamadı.

Meclis dışında kalan Tahsin Ertuğruloğlu, geçmiş dönemde Ercan Havalimanı ihalesi ve sonrasındaki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile girdiği polemiklerle hatırlanıyordu.

Kemal Dürüst ise ülkede infial yaratan Dağyolu kazasında gerekli önlemleri almadığı nedeniyle ciddi şekilde eleştiriliyordu.

Dinçyürek ve Kaşif şok yaşadı

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan net sonuçların ardından oluşan milletvekilleri dağılımında, Meclis’ten toplam 8 isim yer almıyor. Ulusal Birlik Partisi’nde Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu şokunun ardından bir şok da Mağusa’da Hakan Dinçyürek ve Ahmet Kaşif’ten geldi.

Vatandaşlar, Hakan Dinçyürek ve Ahmet Kaşif’e yeterli oyu vermeyerek Meclis dışında kalmasını sağladı.

Demokrat Parti’den istifa edip Ulusal Birlik Partisi’ne geçen Hakan Dinçyürek’in seçilmemesi transfer sürecinde partililerin bazı isimlere sıcak bakmamasına bağlandı.

CTP’de yaprak dökümü

Ulusal Birlik Partisi’nde bu şoklar yaşanırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 4 vekili Meclis dışı kalması konuşuluyor.

CTP’den Birikim Özgür, Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar ve Salih İzbulmilletvekili listesinde yer almıyor. Geçen dönemlerde Maliye Bakanlığı yapan Birikim Özgür’ün listede yer almaması ciddi bir eksiklik olarak nitelendirilirken, Güzelyurt’taki 3 olan vekil sayısını 1’e düşmesi üzüntüyle karşılandı.

İlk kez 6 parti meclis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi tarihinde 1974 yılından sonrasındaki 14 milletvekilliği seçiminde ilk kez 6 parti Cumhuriyet Meclisi’nde yer almaya hak kazandı.

8 siyasi partinin katıldığı seçimlerde yüzde 5’lik barajı 6 parti geçti.

Ulusal Birlik Partisi 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 9, Demokrat Parti 3, Toplumcu Demokrasi Partisi 2, Yeniden Doğuş Partisi’nin de 3 milletvekili çıkarıyor.

1976’daki seçimde meclise 4, 1981’de 5, 1985’te 4, 1990’da 2, 1991’de 2, 1993’te 4, 1998’de 4, 2003’te 4, 2005’te 3, 2009’da 5, 2013’te ise 4 parti girmişti.

Doktor erozyonu

2013-2018 dönemi arasında Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan doktor milletvekili sayısı 15 iken önceki gün gerçekleşen erken genel seçimlerde sadece 5 aday seçilebildi.

Geçen dönem 15 olan doktor vekiller bu dönem 5 kişi ile temsil edilecek. Doktor adayların bu kadar erozyona uğraması ile ilgili ileriki günlerde sağlık kesiminden açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Resmi ve tam veriler açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu web sitesindeki verilere göre UBP yüzde 35.58 ile ilk sırada yer alırken, CTP yüzde 20.92, HP yüzde 17.08, TDP yüzde8.64, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7, TKPYG yüzde 2.68,MDP yüzde 0.13, bağımsızlar da 0.13 oy aldı.

Gazimağusa’daUBP’ye yüzde 35.68, CTP’ye yüzde 20.94, HP’ye yüzde 16.99, TDP’ye yüzde 8.65, DP’ye yüzde 7.84, YDP’ye yüzde 7.03, TKPYG’ye yüzde 2.77, MDP’yeyüzde 0.11, bağımsızlara yüzde 0.06 oy;

Girne’de UBP’ye yüzde 35.57, CTP’ye yüzde 20.84, HP’ye yüzde 17.16, TDP’ye yüzde 8.80, DP’ye yüzde 7.86, YDP’ye yüzde 7.03, TKPYG’ye yüzde 2.57, MDP’ye yüzde0.18, bağımsızlara 0.05 oy verildi.

Güzelyurt’ta UBP yüzde 35.93, CTP yüzde 21.22, HP yüzde 16.94, TDP yüzde 8.33, DP yüzde 7.83, YDP yüzde 7.02, TKPYG yüzde 2.63, MDP yüzde 0.11, bağımsızlaryüzde 0.15 oy;

İskele’de UBP yüzde 35.99, CTP yüzde 20.97, HP yüzde 17.01, TDP yüzde 8.38, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7.07, TKPYG yüzde 2.60, MDP yüzde 0.14, bağımsızlar yüzde0.10 oy;

Lefke’de UBP yüzde 35.95, CTP yüzde 20.61, HP yüzde 17.14, TDP yüzde 8.47, DP yüzde 8.07, YDP yüzde 7.01, TKPYG yüzde 2.61, MDP yüzde 0.14 oy aldı. Lefke’debağımsız aday bulunmuyordu.

En yaşlı ve genç üye TDP’den

Cumhuriyet Meclisi’ne giren milletvekilleri arasında en genç ve yaşlı vekil 2013 yılında olduğu gibi bu seçimlerde de Toplumcu Demokrasi Partisi’nden çıktı. En genç vekil Zeki Çeler olurken en yaşlı vekil ise Mağusa milletvekili Hüseyin Angolemli oldu.

Rogers,Derya,Manavoğlu,canaltay,Aybars,gürçağ,özdenefe,Öztürk,incirli fotosu ile

9 kadın Meclis’te

Gayri resmi sonuçlara göre meclise giren kadın adaylar 9 oldu. Ulusal Birlik Partisi’nden 3, Cumhuriyetçi, Türk Partisi’nden 3 milletvekili ve Halkın Partisi’nden 3 milletvekili Meclis’e girmeye hak kazandı. İşte Meclis’E girmeye hak kazanan kadın adaylar: Sıla Usar İncirli (CTP-Lefkoşa) Doğus Derya ( CTP- Lefkoşa) Gülşah Manavoğlu (HP-Lefkoşa) Resmiye Canaltay (UBP- Gazimağusa) Ayşegül Aybars (HP Girne) İzlem Gürçağ (UBP -Girne) FazileÖzdenefe (CTP- Girne) Jale R. Rogers (HP- Girne) Yasemin Öztürk (UBP-İskele)

Arabacıoğlu sitem etti

Erken genel seçimlerin ardından UBP’den Girne Milletvekili seçilen Özdemir Berova’yı ilk tebrik eden, Hüseyin Avkıran Alanlı oldu. Bu tabloya tepki gösteren isim ise, milletvekili adayı olmayan Mustafa Arabacıoğlu. Arabacıoğlu, “Bir zamanlar aynı yolda olduğumuzu sanıyordum. Siyaset bu olmamalı” yorumu yaptı.

DP’den eğitim Bakanı iken UBP’den aday olan Özdemir Berova ile, DP’nin meclis başkan yardımcısı iken, ada genelinde UBP için oy isteyen Hüseyin Avkıran Alanlı DP tabanından da tepki görmüştü.

Arabacıoğlu’nun sosyal medyada Alanlı ve Berova’nın seçim kutlaması yaptığı resmi paylaşarak kullandığı sitem dolu sözler, çok sayıda vatandaştan da destek gördü.

Havadis