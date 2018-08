Dini inancını açıkladı sosyal medya yıkıldı

"Çok iyi gözlem yaparım. Her şey din, iman, para oldu. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu yaşıyor. Trump diye bir ruh hastası çıktı. Trump, hiçbir ahlaki değeri tanımıyor. Her şeyi para üzerine kuruyor. İstediği her şeyi faşistçe yapıyor. Bakın ben Bozburun'da yaşıyorum. Herkes birbirine miras yüzünden küsmüş. Kendi akrabalarımda bile bu var. Aynı annenin sütünü emiyorsun ama işin içine para girince küsülüyor. Sosyolojide, "Bir toplumu bozmak istersen dilini, dinini, kültürünü boz" derler. Ülkemizde de her şeyi bozdular. Bizim de her şeyimizi bozdular. Ne kültür ne de ahlak kaldı. Ben iyimser değilim. Bütün dinleri çok iyi bilirim ama artık deist oldum. Deistler yaratıcıya inanır ancak tüm dinleri reddeder.

"SANATÇI HALKINDIR"