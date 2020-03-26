Dipkarpaz, Sipahi ve Yeni Erenköy bu akşamdan itibaren karantina altına alındı'

Sipahi köyü muhtarı Göksal Hacıhasanoglu sosyal medya hesabından duyurdu. Hacıhasanoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde;

"Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz Sipahi Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Yollar kapanmış bulunmaktadır tüm bölge halkının dikkatine"

Muhtar ayrıca kararın korona virüs merkezi tarafından alındığı bilgisini verdi.