Dipkarpazda bir ailede 5 pozitif vaka tespit edildi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Yapılan testlerde bir ailede 5 pozitif corona virüs vakası tespit edldiğini duyurdu. Coşkun bölge halkına panik yaşamamaları konusunda açıklamalarda bulunarak söz konusu aile mensuplarıyla temas edenlerin de sağlık ekiplerince taramadan geçirileceğini anlattı.