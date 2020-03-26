Dipkarpazda bir ailede 5 pozitif vaka tespit edildi
Dipkarpaz Belediye Başkanı duyurdu
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Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Yapılan testlerde bir ailede 5 pozitif corona virüs vakası tespit edldiğini duyurdu. Coşkun bölge halkına panik yaşamamaları konusunda açıklamalarda bulunarak söz konusu aile mensuplarıyla temas edenlerin de sağlık ekiplerince taramadan geçirileceğini anlattı.
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