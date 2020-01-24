DİPKARPAZLI HAYVAN ÜRETİCİLERİNE YEM DESTEĞİ

Dipkarpaz bölgesinde hayvanlarında çiçek hastalığı görülen küçükbaş hayvan üreticilerine yem katkısı yapılacak. Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, Dipkarpaz köyündeki koyun ve keçi cinsi hayvanlarda tespit edilen çiçek hastalığının kontrol altına alınması, odağın yayılmadan yok edilmesine yönelik olarak alınan tedbirler çerçevesinde virüsün taşınma riskini minimize etmeye yönelik hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve aşı uygulaması kapsamında, üreticilerin küçükbaş hayvanlarını beslemelerine katkı amacıyla, aşı yapılan 12 aylıktan büyük her küçükbaş hayvan için 20 kg arpa desteği verilecek. Toprak Ürünleri Kurumu’nun bir aylık vadeli satış fiyatı üzerinden hesaplanarak verilecek arpa, Veteriner Dairesi tarafından hazırlanacak listelere göre TÜK Dipkarpaz Alım Satım Merkezi'nden üreticiye dağıtılacak. Arpanın bedeli Toprak Ürünleri Kurumu'na,Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesi altında yer alanDoğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kaleminden ödenecek.