DİREĞE ÇARPTI DURDU!

Aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden 35 yaşındaki İrfan Kaya kaza yaptı

Melin DOBRAN

Lefkoşa’da dün saat 09.30 civarında meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre İrfan Kaya (E-35), yönetimindeki KH 053 plakalı araç ile Gazeteci Kemal Âşık Caddesi’nde seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi kaldırımındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazazede, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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