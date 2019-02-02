DİREĞİ DEVİRDİ, OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Lefkoşa’da Altınbaş ışıklarında kaza yapıp kaçan araç sürücüsü, üç saat sonra yakalandı

Lefkoşa’da dün sabahın ilk saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Altınbaş ışıkları civarında yaşanan trafik kazası sonrasında olay yerinden kaçan sürücü, üç saat sonra yakalandı. Kaza dün saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 24 yaşındaki Batyr Atamuradov, yönetimindeki NU 580 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Altınbaş trafik ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıkarak, refüj içerisinde bulunan trafik sinyalizasyon lambasına çarptıktan sonra kontrolsüzce ilerlemeye devam edip yine aydınlatma direğine ve trafik yön levhasına çarptı. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ancak kaçan sürücü, Lefkoşa trafik polisi ekiplerinin başarısı sonucu üç saat sonra Cihangir’de tespit edildi. Alıkonulan sürücü tutuklandı.