Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı dağıttı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde (Girne Kapısı), Behçet ÇIKAR (E-19), yönetimindeki ME 156 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak demir korkuluklara ardından da seyyar simit satış arabasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Kaynak : BRTK