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DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, KAZA YAPTI!

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, KAZA YAPTI!

Ucuz atlatıldı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugünsaat 14:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolunun 3-4’ncü km’leri arasında, Jessy Ikechukwu (E-22), yönetimindeki ZZ 7776 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı seride geçerek yolun sağından çıkarak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

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