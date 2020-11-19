Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Erinç AVCI (E-38), yönetimindeki SC 323 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma ardından da marketin vitrin camına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Erinç AVCI tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.