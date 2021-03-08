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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, önündeki araca çarptı!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, önündeki araca çarptı!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, önündeki araca çarptı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam, saat 19:45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Abdel Rahman İbrahim (E-25), yönetimindeki GN 857 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Kelvin Songo NGIANGIA (E-26) yönetimindeki RU 185 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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