DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, TAKLA ATTI

Pamuklu Çayıroava anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bugün sabah 09.00 sıralarında Pamuklu Çayıroava anayolunda Hanım Akçam yönetimindeki GC 380 plakalı salon araçla, Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyili virajı geçtikten sonra, direksin hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, toprak sete çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu, araç sürücüsü 47 yaşındaki Hanım Akçam ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Buğra Akçam, 4 yaşındaki Nail Akçam, 24 yaşındaki Emine Akçam ve 45 yaşındaki Hasiba İnan yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastaneye kalırılarak tedavilerinin yapılmasının ardından müşaade altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

BRTK