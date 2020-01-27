DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, TOPRAK SETE ÇARPTI!
Kaza!
A+A-
İskele – Karpaz Anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 18:00 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolu üzerinde, Salim Kuruağaç (E-42), 232 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JG 720 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Diner Yağ Fabrikası yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Salim Kuruağaç tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : İskele – Karpaz Anayolu, trafik kazası, Salim Kuruağaç
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.