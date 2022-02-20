Direnen Migros işçileri kazandı

Migros depo işçilerinin Tuncay Özilhan'ın villasının önünde gözaltına alınmalarının yankısı sürerken, sanatçı Haluk Levent, işçiler ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum.Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” paylaşımı yapıldı.

Paylaşımın devamında "Detaylı açıklamalar @DGDSEN ve @usgrup_tr16 tarafından en kısa sürede yapılacak," bilgisi verildi. Levent, “İşçi kardeşlerimin kararlılığı ve direnişi olmasaydı bu konu çözülemezdi. Ben sadece geçen yıl yaptığım gibi gergin olan tarafları Ahbap’ta buluşturdum. 9 gündür konuşuyorduk zaten. Zaferin hakkı sendikanın kararlı tutumudur.” dedi.

DGD-SEN de Levent'in ardından bir açıklama yaparak, "Bu direnişin kazananı birliğine ve haklılığına inanmış Migros Esenyurt depo işçileri ve her türlü yaratıcı dayanışmayı sergileyen halkımız ve dostlarımızdır. Direnenlerin yolundan yürü! Tahir’in, Ali Faik’in yolundan…" dedi.

DGD-SEN'in açıklaması:

Migros’tan atılan işçiler, yarın bir kez daha patron Tuncay Özilhan’ın villasının önüne gideceklerini duyurmuş, “Tüm İstanbul halkını Tuncay Özilhan’ın villasının önüne davet ediyoruz” demişti.

birgun.net