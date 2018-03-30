DİRENİŞ BAŞLADI!

Yenierenköy Belediyesi’nin Dipkarpaz’a bağlanacağı ve 112 işçinin durdurulacağı iddiası üzerine Ziyamet yol kavşağında eylem düzenlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy Belediyesi’nin Dipkarpaz Belediyesi’ne bağlanacağı ve 112 personelin işine son verileceği iddia ediliyor. Bu yönde duyumlar alan belediye çalışanları, belediyeye bağlı 12 köy muhtarı ve onlara destek olan bölge halkı dün sabah eylem yaptı. Ziyamet yol kavşağında yol kapama eylemi gerçekleştiren belediye işçileri, muhtarlar ve bölge halkı“ İkinci Erenköy direnişini başlattık” şeklinde konuştu.

Lastik yakıp, yolu kapattılar

İşlerini kaybedecekleri gerekçesiyle toplanan Yenierenköy Belediye çalışanları, belediyeye bağlı 12 köy muhtarı ve onlara destek olan bölge halkı dün saat 11.00 sıralarında Ziyamet yol kavşağında eylem yaptı. Eylemde, belediye çalışanları lastik yaktı ve yol üzerinde oturarak bir süreliğine trafiğe kapattı. 7 aydır ödenemedikleri yetmezmiş gibi birde işlerine son verilmek istenildiğini belirten belediye çalışanlarına, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk’te destek verdi.

Öztürk: Hükümet harekete geçmeli

Eylemde kısa bir açıklama yapan Yasemin Öztürk, Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının 7 aydır maaş almadıklarını ve hükümetin bu insanların sorunlarına çare bulmak için hiçbir adım atmadığını söyledi. Bunun üzerine 112 çalışanın işine son verildiğini belirten Öztürk, hükümetin belediye personeli için ivedilikle bir çözüm üretmesi gerektiğini ifade ederek, personele destek olduğunu dile getirdi.

Hacıhasımoğlu: Halk mağdur edildi

Eylemde konuşan Sipahi Köyü Muhtarı Göksel Hacıhasımoğlu ise Karpaz Bölgesi’nin gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından Kıbrıs’ın doğusu olarak görüldüğünü ve bölge insanının sürekli olarak mağdur edildiğini savundu. Hacıhasımoğlu, “Atalarımızın şanlı Erenköy Direnişi’nden sonra ikinci Erenköy Direnişi’ni de biz başlatmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.



Dursun Bulut: Ne demek umut yok

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarından Dursun Bulut ise Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP)’nin, seçim dönemindeki sloganına atıfta bulunarak, “Ne demek umut yok, çalışır yaparız” dediler. Çalışıp yapmak bu mu?” şeklinde konuştu. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri adaya geri çekileceğinin vaat edildiğini belirten Bulut, bunun aksine 112 belediye çalışanının bir anlamda yurtdışına sürülmüş olduğunu savundu. Kalkınmaya öncelikli bölge olarak Karpaz Bölgesi’nin gösterildiğini anımsatan Bulut, “Karpaz halkı sokağa dökülerek mi kalkınma gerçekleştirilecek” dedi.

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