Diriliş hayranlarına kötü haber!.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolde yer aldığı TRT 1'in fenomen dizisi 'Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına kötü haber geldi..
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'Diriliş Ertuğrul' dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü bir sonraki haftaya ertelendi.
Reyting rekortmeni dizinin 72'inci bölümünün, 11 Ocak Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni yılın ilk haftasında iddialı yapımlar, reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor..
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Etiketler : TRT, diriliş, ertuğrul, engin altan düzyatan
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