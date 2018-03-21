DİRSEĞİME ÇARPTI!

Kaldığı öğrenci yurdunca sürekli olay çıkaran ve son olarak yurt arkadaşının burnunu kıran Nicat Vahabov, ilginç bir savunmada bulundu:

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kaldığı üniversite kampüsü içerisinde yurtta sürekli olarak olay çıkaran ve önceki gün de tartıştığı Altay Özsercan’ın yüzüne yumruk atıp burnunu kıran Nicat Vahabov, şikâyet üzerine gözaltına alındı.

Zanlının daha önceden hırsızlık suçundan tutuklandığı, teminatla serbest bırakıldığı belirtilirken, gözaltına alınan zanlı dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu yargılanması talep edilen zanlı “üç kişi üstüme saldırdı, engellemek amacıyla dirseğimi yüzüme koydum. Herhalde dirseğime çarpmıştır” iddiasında bulundu.

Okuldaki kaydını sildirdi

Soruşturmayı yapan Polis Memuru Şükrü Hafız, zanlının 20 Mart 2018 tarihinde saat 02.00 sıralarında üniversite kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunun 521 numaralı odasında, Altay Özsercan isimli kişiyle tartışmaya girdiğini ve dirseği ile vurarak, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Hafız, zanlının 14 Şubat 2018 tarihinde okuldaki kaydını sildirdiğini ve gündemde bulunan hırsızlık davası nedeniyle teminat şartlarına bağlı olarak serbest olduğunu kaydetti. Hafız, zanlının kalmakta olduğu öğrenci yurdunda da sürekli sorun yarattığını ifade ederek, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları’nın söz vermesi üzerine kendini savunan zanlı, üç kişinin kendisine saldırdığını, korunma amaçlı dirseği ile savunmaya geçtiğini ileri sürdü ve “herhalde o esnada dirseğime çarpmıştır” şeklinde konuştu. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, ülkemizde yasal statüsü olmayan zanlının 1 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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