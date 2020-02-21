'Diş çürüğü tedavi edilmez ise kist oluşabilir'

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, tedavi edilmeyen çürüklerin dişin köküne kadar ilerleyerek kist oluşmasına sebep olabileceğini söyledi.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, tedavi edlimeyen diş çürüklerinin olası sonuçlarını değerlendirdi. İlerlemiş diş çürüklerine kanal tedavisi yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Çetin, tedavi gerekirken yapılmadığı durumlarda çürüğün dişin köküne kadar ilerlediğini, dişin köküne ulaştıktan sonra ise orada bir lezyon oluşturarak küçük bir kist meydana geldiğini kaydetti.

Kistin bir beze gibi balon şeklinde olduğunu belirten Dr. Çetin, tedavi edilmediği sürece çürükten dolayı bölgedeki kemik eridikçe balon büyüyeceğini ve çevredeki dokulara da zarar vereceğini söyledi.



Hastalar diş kisti şikâyeti ile geldiklerinde ilk olarak, radyolojiden periapikal veya panoramik film çekilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Osman Çetin, "Vakit kaybetmeden diş ve diş çevresindeki dokular tedavi edilmelidir” şeklinde konuştu.



"Patolojik değerlendirme yapılmalı"



Diş kistlerinin diş kaynaklı ve diş kaynaklı olmayanlar olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, "Diş kaynaklı olanlarda dişin ve diş çevresindeki dokuların tedavi edilmesi ile tamamen sonuç alabilirken, diş kaynaklı olmayanlarda farklı durumlar aramamız gerekiyor." dedi.



Dr. Çetin, "Bu durumda hekimin mutlaka kistli bölgeden bir parça alarak patolojiye gönderip ne olduğunu tam olarak anlaması gerekiyor ki doğru tedaviyi yapabilsin" ifadelerini kullandı.

İHA