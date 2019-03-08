DİŞ SIKANLAR DİKKAT!

Stres, zaman zaman fizyolojiye yansıyor ve kişilerin istem dışı davranışlarında da belirgin bir artışa yol açabiliyor.

Diş sıkma alışkanlığı da bu davranışlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Diş sıkma, gün içerisinde ve uyku sırasında diş gıcırdatma veya sıkma biçiminde gerçekleşen ağzın sert ve yumuşak dokularında çeşitli olumsuzluklara yol açan istem dışı bir çiğneme sistemi rahatsızlığı. Günlük aktiviteler sırasında bireylerin dişlerini temasta tutup, onlara kuvvet uygulaması çok sık rastlanan bir durum. Bu tip aktiviteler gün içinde bir şeylere konsantre olunduğunda ya da yoğun fiziksel kuvvet sarf edildiğinde de görülüyor.

Diş sıkma, psikolojik, genetik ve stres faktörlerine bağlı olarak gelişebiliyor. Pek çok hastada beraberinde psikiyatrik belirtilerin de bulunduğunu belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Uzm. Dr. Esma Geçkili, bu sendrom ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastaların psikolojik ve psikiyatrik açıdan da değerlendirilmelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Psikolojik etkenlerin var olan ağrıyı ve yakınma şiddetini artırarak ağrıyı gidermek için uygulanan tedavilere yanıtı azaltabildiğini dile getiren Dr. Geçkili, “Çalışmalarda stresli ve yorucu günlerden sonra diş sıkma veya diş gıcırdatmada artış gözlenmektedir. Bu alışkanlıkların anksiyete, sinir, kaygı ve depresyon ile ilişkisi olduğu bilinmektedir” dedi ve diş sıkmanın neden olduğunu sorunları sıraladı:

DİŞ SIKMA 7 PROBLEME NEDEN OLUYOR!

- Diş sıkma neticesinde dişlerde, eklemlerde, dokularda gerilmeler ve ağrı meydana gelir.

- Diş sıkma diş aşınmalarına yol açabilir.

- Diş sıkma devam ettiği sürece oral bölgedeki hasar daha da artar; diş minesinde çatlaklar, dişlerde hassasiyet, mine kırıkları ve renklenme görülebilir.

- Uzun vadede kemik erimesi ve diş eti çekilmesi ile karşılaşılabilir.

- Diş sıkmayı sürdürenlerin çoğu geniş restorasyonlara ihtiyaç duyabilir.

- Baş ağrısına neden olabilir.

- Diş sıkma ve diş gıcırdatma yüz kaslarında ve çiğneme kaslarında büyümeye neden olur. Bu da uzun dönemde kare çene görünümüne neden olabilir. Ayrıca bu kaslarda ağrı, hassasiyet, yorgunluk ve fonksiyonel sınırlanma görülür.

DİŞ TEMASINI KESMEK İÇİN ŞEFFAF PLAKLAR KULLANILABİLİR

Diş gıcırdatma ya da sıkma problemlerine karşı birtakım tedavi yöntemleri uygulandığını dile getiren Uzm. Dr. Geçkili, “Diş hekimleri ilk aşamada daima geri dönüşü olan konservatif tedavilere başvurmalıdır. Bu yöntemlerden biri dişlerin birbirine olan temasını kesmek için kullanılan şeffaf plaklardır. Aşırı diş sıkan bireylerde hekim kontrolünde antidepresan ilaçlar ya da kas gevşetici reçete edilebilir.İlaç tek başına bir tedavi yöntemi değildir mutlaka şeffaf plak ile beraber kullanılmalıdır. Düzenli kontrollerle uzun ve kısa dönemde ortaya çıkabilecek zararlar önlenebilir”