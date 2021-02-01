Dış ticaret ithalatçı ve ihracatçı belgesinin süresinin uzatılması hakkında yasa gücünde kararname yürürlükte

Dış ticaret ithalatçı belgesi ve ihracatçı belgesinin süresinin uzatılması hakkındaki yasa gücünde kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bu Kararname ile pandemi sürecinde bürokrasiyi azaltmak ve Ticaret Dairesinde oluşacak olası yoğunluğun önüne geçmek ayrıca internet kayıt sisteminin hazırlığının tamamlanmasına olanak sağlanması amaçlanmaktadır.

Kararname ile 31/12/2020 tarihinde süresi biten ve 31/01/2021 ayı içerisinde geçerliliği bitecek olan İthalatçı ve İhracatçı Belgelerin geçerlilik süresinin 1.4.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.