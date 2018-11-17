DİSİ, UBP'Yİ ZİYARET ETTİ!
DİSİ, UBP’yi ziyaret etti
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Güney Kıbrıs’tan Demokratik Seferberlik Partisi ‘nden (DİSİ) bir heyet bugün Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret etti.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve beraberindeki heyeti saat 10.00’da kabul etti.
Tatar’a görüşmede UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve UBP Milletvekili Ersan Saner eşlik etti.
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