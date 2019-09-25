Dişi yusufçukların ilginç özelliği!

Bilim insanlarınca yıllardır uzun araştırmalara tabi tutulan yusufçukların ilginç bir özelliği keşfedildi. Dişi yusufçukların çiftleşmek isteyen erkeklerden kaçmak için ölü taklidi yaptığı ortaya çıktı.

Erkeklerin ilgisinden kaçınmak isteyen kadınların bulduğu çözümlere hayvanlar aleminden yepyeni bir yöntem geldi. Yusufçuklar üzerinde yapılan araştırmalar ve çekilen görüntüler eşliğinde erkeklerin ‘yoğun’ ilgisinden kurtulmak isteyen dişilerin ölü taklidi yaptığı görüldü. Bilim insanlarının kameraya aldığı görüntülerde bu durum açıkça görülürken, çekim ise İsviçre’de Alp Dağları’nda gerçekleştirildi.

Yusufçuk erkeği gördüğünde önce havada donuyor; ardından kendini yere bırakıyor. Ancak bunu öyle büyük bir ustalıkla yapıyor ki karşısındaki erkek, yere düşen dişinin öldüğünü düşünüyor ve peşini bırakmaya karar veriyor. Dişinin erkeğin yanından ayrılana kadar yerde hareketsiz olarak durduğu dikkat çekiyor.

Dişi yusufçukların bunu yapması ise hayatta kalma iç güdülerinden kaynaklanıyor. Zira erkekler tarafından çiftleşmeye zorlanan dişiler sıklıkla yaralanma riskiyle karşılaşıyor ve beraberinde ölüm riski de geliyor. Erkek yusufçukların sıklıkla dişileri çiftleşme için rahatsız etmesi nedeniyle dişilerin bu savunma mekanizmasını zaman içinde geliştirdiği düşünülüyor.

DHA