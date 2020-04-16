Dişiniz ağrıyor ama dişçiye gidemiyor musunuz? İşte evde yapılacaklar…

Tüm dünyanın yeni koronavirüs salgını ile uğraştığı bu dönemde hastaneler ile iletişimin en aza indirilmesi kendimiz, çevremiz ve sağlık çalışanları için oldukça önemli. Peki, bu süreçte diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Dişimiz ağrırsa evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Hangi durumlarda diş hekimine danışmalıyız? Endodonti Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burçin Arıcan, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Bugünlerde dünyanın başı, COVİD-19 virüsü ile dertte. Bu süreçte en önemli yapılacak şey; hijyene dikkat etmek ve evde kalmak. Hastaneler ile kontağın en aza indirilmesi; hem kendimiz, hem çevremiz hem de sağlık çalışanları için büyük bir önem taşıyor. Peki ya bu zor günlerde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Hangi durumlarda diş hekimine danışmalıyız? Evde yapabileceğimiz şeyler var mı? İşte detayları…