DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY, SPEHAR İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin geçici Danışmanı Lute’un temasları, BM Barış Gücü’nün faaliyetlerine dair görüş alış-verişi ve Ocak ayında BM Barış Gücü’nün ada’daki görev süresine ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyine sunulacak olan dönemsel raporun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu konuların yanı sıra son zamanlarda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin özellikle Denya ve Haspolat bölgesinde tarım alanlarında çiftçileri kullanarak yarattığı planlı gerginlik ve bu olayların önlenmesine yönelik olarak, uzlaşı yoluyla, işbirliği içesinde nasıl bir yol izlenebileceğinin de ele alındığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca Bakan Özersay’ın Kıbrıs Türk tarafının mayınlara ilişkin defalarca yaptığı öneriyi yeniden gündeme getirerek, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs adasının tümünü mayından arındırmaya hazır olduğunun altını çizdiği belirtildi.

Görüşmenin, verimli ve olumlu bir ortamda 2 saate yakın sürdüğü de öğrenildi.