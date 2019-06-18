Basında bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın bir süre önce Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis’le görüştüğü iddiaları yer almıştır.

Konuya ilişkin sorulara muhatap kalan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı telefonla arayarak konuya ilişkin izahat istemiştir. Sayın Başbakan böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamıştır.

Bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir. Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum Liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir.

Barış Burcu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü