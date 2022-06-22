Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korukoğlu: Rum tarafından gelen uçaklar KKTC’de yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu BRT’ye açıklama yaparak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden talep edilen uçakların yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, yangının kontrolden çıkmasından dolayı daha fazla hava aracına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Korukoğlu, “BM’ye daha fazla hava aracına ihtiyacımız olduğunu ilettik ve BM nezdinde girişimde bulunduk. Rum tarafından gelen uçaklar birkaç saatten beridir yardımda bulunuyor” dedi.

BRT