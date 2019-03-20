DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI RUM TARAFINI UYARDI!

Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni özellikle son dönemde artan ve savunma maksadını aşan silahlanma faaliyetlerini bir an önce durdurması konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağır bir tehdit içeren söz konusu faaliyetlerin iki toplum arasında güven tesis edilmeye çalışılan bu dönemde oldukça samimiyetsiz ve provokatif bulunduğu belirtildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Sırbistan’dan yeni ağır silahlar satın alarak silahlanmasını artırdığını belirtti.

Rum yönetiminin bu bağlamda, Sırbistan’dan 8 adet devriye, keşif, personel taşıma ve ambulans olarak kullanılabilen Milosh BOV M16 4×4 zırhlı savaş taşıtı ve 24 adet 155’lik NORA B-52 çekili top alacağının öğrenildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu topların, 8×8 araçlar olduğu, dakikada 11 mermi atabildiği, çeşitli kalibrelerde mermi kullanabildiği, hedefini 42 kilometre mesafeden vurabildiği, ayrıca GPS güdümlü atış özelliği bulunduğunun anlaşılmakta olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Rum yönetiminin Almanya’dan ise 41 adet Leopard 2A4 tipi tank ve Rum Deniz Kuvvetleri’nin takviyesi için de Fransa’dan 2 adet açık deniz gemisi alacağının bilindiği ifade edildi.

Rum donanması envanterine ilk kez katılacak olan sözkonusu iki geminin, Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde bulunacağı kaydedilen açıklamada, bu maksatla gemilere hizmet verebilecek şekilde limanın yeniden düzenlenmeye başlandığı da hatırlatıldı.

Öte yandan açıklamada, Fransa ile Güney Kıbrıs arasında güvenlik işbirliğini güçlendirmek amaçlı mevcut savunma anlaşmasının geliştirilerek yine Mari’de Fransız donanmasının kullanımına tahsis edilecek bir deniz istasyonu inşa edilmesine izin verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, “Bu detaylardan da anlaşılacağı üzere bahse konu adımlar savunma maksadını fazlasıyla aşan bir nitelik göstermektedir” denilirken, bu adımların yanı sıra, Rum tarafının; ABD’nin GKRY’ye uygulamakta olduğu silah ambargosunu kaldırmak yönünde bir takım girişimler yaptığı da belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında;

“Sayın Bakanımızın Washington ziyareti sırasında bunu önlemeye dönük diplomatik temaslarda bulunduğu hatırlanacaktır.

ABD’nin silah ambargosunun kaldırılması durumunda GKRY’nin silahlanma faaliyetlerini daha da artıracağı ve iki taraf arasında gerginliği tırmandıracağı aşikardır. Rum tarafının bu eylemleri, hassas dengelerin bulunduğu adamız ve Doğu Akdeniz’deki güven ve huzur ortamını tehdit ederek güvensizlik ortamının yerleşmesine neden olacağı gibi, Ada’da iş birliğine dayalı bir ortaklık tesis edilmesi felsefesinin içeriğini de boşaltmak anlamına gelmektedir.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetleri, Rum liderliğinin adanın geleceğine ilişkin gerçek niyetini ortaya koymakta ve uzun zamandır karşılaşılmamış düzeyde düşmanlık içermektedir. Bu noktada, Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tarafımızdan mukabil adımlar atılmasını gerektiren bu faaliyetlerini durdurmaya davet ediyoruz.” İfadelerine de yer verildi.