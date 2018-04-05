Diskalifiye sonrası her şeyi anlattı!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu programda yaşadığı talihsizlikleri bir bir anlattı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu Survivor Panorama programında adada yaşadıklarını anlattı.

"TEKNEDEN ADAYA ENKAZ HALİNDE İNDİM"

Adada yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlatan güzel yarışmacı, "Bu sene hava şartları bir hayli zorluydu. Dalgaların boyu ve sertliği ulaşım konusunda bize zor zamanlar yaşattı. Dalgalar nedeniyle teknede bir kaç defa belimi vurdum. Yaşadığım son olayda tekneden adaya enkaz halinde indim. Direk kendimi yatağa attım" şeklinde konuştu.