DİSKO'YA TERLİKLE GİRDİ DİYE...

KKTC’nin Girne kentinde bir otele balayına giden ünlü beslenme uzmanı İlter Faik Kaya’yı diskoya terlikle girdiği gerekçesiyle hastanelik edinceye kadar döven, eşini de tokatlayan 9 güvenlik görevlisi iki gün arayla yakalanarak önce mahkemeye çıkartıldı ardından tutuklandı.

KKTC’nin Girne kentinde bir otele balayına giden ünlü beslenme uzmanı İlter Faik Kaya’yı diskoya terlikle girdiği gerekçesiyle hastanelik edinceye kadar döven, eşini de tokatlayan 9 güvenlik görevlisi iki gün arayla yakalanarak önce mahkemeye çıkartıldı ardından tutuklandı.

İstanbul Şişli’de fitness merkezi işleten İlter Faik Kaya, 4 ay önce evlendiği eşi Nesrin Konuklu Kaya ile Perşembe akşamı Girne’de bir otele balayına geldi. Otelin içindeki kulübe terlikle girmek isteyen çifte güvenlik görevlileri kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle müdahale etti. Çıkan tartışmada 9 güvenlik görevlisi İlter Faik Kaya’yı feci şekilde dövdü, eşini de tokatladı.

Hastanelik oluncaya kadar dövülen İlter Faik Kaya, özel bir hastanede tedavisinin ardından balayını yarıda keserek İstanbul’a döndü.

3 GÜN İÇİNDE YAKALANDILAR

KKTC polisi Cuma günü saldırganlardan 2’sini Yasin Çoktu ve Halil Işık’ı yakalayarak hakim karşısına çıkarttı. 7 zanlı da dün yakalandı ve mahkemeye çıkartılarak tutuklandı. Savcılık adına soruşturmayı yürüten polis memuru Kader Çamlıbel, son yakalanan 7 güvenlikçi, Göksel Kimyalar, Nurettin Beyazsaçlı, Haluk Güvence, Cemre Tabak, Hüseyin Arı, Bayram Sözüdoğru ve Veli Umut Erkal’ın darp ve vahim zarardan suçlandıklarını, olayla ilgili tüm zanlıların yakalandığını söyledi. Mahkeme hakimi, zanlıların bir sonraki duruşmalarına kadar poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.