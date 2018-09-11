DİŞLERİMDEN OLDUM!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Mağusa’da sakin Bilal Nergis isimli vatandaş, özel bir diş kliniğinde diş yaptırdığını, istediği sonucu bir türlü alamayarak mağdur edildiğini belirtti.

Mağusa’da sakin Bilal Nergis isimli vatandaş, özel bir diş kliniğinde diş yaptırdığını, istediği sonucu bir türlü alamadığını belirtti. Bilal Nergis, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir yıl önce diş yaptırmak için özel bir kliniğe gittim. 2 bin lira ödedim. Takılmasından kısa bir süre sonra dişlerin tümü sarardı ve ağzımın içi yara oldu. Doktora geri gittim. Bana tekrar ölçü alacaklarını ve yeniden diş yapacaklarını söylediler. Bir süre bekledim. Dişler yapıldığında doktora gittim ve bir kez daha bana dişler takıldı. Ancak bu sefer bir öncekinden çok daha kısa bir süre sonra dişlerin tamamı yeniden sarardı. Söz konusu diş doktorundan paramı geri istememe rağmen bana sadece 500 liranın geri iade edilebileceği söylendi. Bu işlem yapılacak diye sağlam dişlerimi bile söktüler. Paramı geri almayı bırakın dişlerimden de oldum. Polise şikayetçi olmak istedim. Bana doktorun adını sordular. Sanırım tanıdık olacak ki polis bu konuyla ilgilenmedi, bana yardımcı olmak istemedi. Böylece mağdur oldum. Bu ülkede ne yaşarsanız yanınıza kalıyor.”