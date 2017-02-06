DİYET YAPIYORSANIZ BU YANLIŞI SAKIN YAPMAYIN

Kilo vermek birçok insanın hayali. Bunun için çoğu insan kendi yöntemlerini deniyor ancak bu sağlıklı değil. Peki diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz.

Hepimizin bildiği diyet klasikleri vardır. Diyetisyen Selin İnal, doğru bildiğimiz 7 yanlış diyet efsanesi listeledi.

1. Akşam 7 den sonra bir şey yenilmez

Doğrusu; uyumadan 2 saat önce yeme içme işlemi bitirilmelidir. Herkesin uyku saati farklıdır, bu nedenle akşam 7'den sonra aç kalmak doğru değildir. Örneğin; gece 12-1'e kadar oturan birisi için akşam 7'de yemek uzun süre açlığa ve kan şekerinin düşmesine neden olur. Beslenmede olduğu gibi diyetimizin saatleri de kişiye özel olmalıdır.

2. Aç kalırsam zayıflarım.

Doğrusu; yeterli ve dengeli beslenme ile zayıflamak mümkündür. Ne kadar yediğimiz kadar ne yediğimiz de önemlidir. Uzun süre aç kalmak kan şekerimizin düşmesine neden olur, bunun sonucunda da daha çok yemek isteği, doyamamak, canımızın tatlı istemesi gibi durumlar gerçekleşir. Bunları engellemek adına az az sık sık beslenmeliyiz.

3. Diyette ekmek yenmez.

Doğrusu; ekmeksiz diyet olmaz. Sağlıklı bir diyet, tüm besin gruplarını dengeli şekilde içerir. Vücudumuzun karbonhidrat, protein ve yağa ihtiyacı vardır. Tüm besinleri dengeli tüketmek için diyetimizde ekmek ve türevlerinin olması gerekir. Tam tahıllı, çavdarlı, yulaflı ekmekleri ölçülü şekilde tercih ettiğimiz sürece ekmek korkulacak bir besin değildir.

4. Diyet ürünler kalorisizdir.

Doğrusu; Kalori içerirler. Diyet ürünler yağı ve şeker oranı azaltılmış ürünlerdir. Paketli besinleri tüketmeden önce etiketlerini dikkatlice okumalıyız.

5. Kilo vermek için kalori saymak yeterlidir.

Doğrusu; aldığımız kalori kadar nerden geldiği de önemlidir. Örneğin; 1 adet poğaça ile, 2 dilim ekmek + 1 dilim peynir + 1 adet yumurta + 5-6 adet zeytin yaklaşık aynı kaloridedir. Fakat poğaça kısa sürede acıktırır, yağ oranı fazladır. Sağlıklı kahvaltılıklar ise uzun süre tok tutar ve metabolizmanıza yardımcıdır.

6. Popüler besinler zayıflatır.

Doğrusu; mucize besin yoktur. Sadece tek bir besini yiyerek ya da ilacı içerek zayıflamak sağlıklı değildir. Kilo vermekte de diyet yapmakta da öncelikli amacımız sağlık olmalıdır. Her yıl yeni bir popüler besin piyasaya çıkmaktadır ve bir iki yıl sonra bu besinler unutulmaktadır. Bu tür ilaç ve besinler bazen ölümlere bile neden olabilmektedir, bu nedenle çok dikkatli yaklaşılmalı, doktorunuza veya beslenme uzmanınıza sormadan tüketilmemelidir.

7. Meyve kilo aldırır.

Doğrusu; doğru miktarda yenilen hiçbir besin kilo aldırmaz. Tek seferde 4-5 porsiyon meyve yemek yüksek enerji alımına neden olacaktır. Gün içerisinde 2-3 meyve tüketmek ise yeterli olacaktır ve kilo aldırmayacaktır. Bir porsiyon meyve yaklaşık bir avuç büyüklüğünde meyvedir.