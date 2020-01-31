DİZDARLI KORONAVİRÜSÜ HAKKINDA TAVSİYELERDE BULUNDU

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, koronavirüsü hakkında önemli tasviyelerde bulundu. Dizdarlı, virüslerin sınır tanımadığını ve eninde sonunda KKTC'ye gelebileceğine vurgu yaparak koronavirüsü için bir takım önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

Dizdarlı paylaşımın şu ifadeleri kullandı: "Virüsler sınır tanımaz. Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecektir. Geldiğinde hazır olmalı hastalığı yayılmadan durdurmalıyız.

1. Bakanlık, lokalizasyon olarak en uygun yer olan Pendaya hastanesinin bir bölümünü bu ise ayırmalı, en az 2 yoğun bakım ünitesini orada hazır bulundurmalıdır.

2. Son bir ay içerisinde Çin'e giden bütün vatandaşlar bu merkeze çağırılıp fiziki ve laboratuvar muayenesinden geçirilmelidir.

3. Çin ve yakın coğrafyadan gelen insanlar önce , fiziki ve laboratuvar muayeneleri olumlu bulunana kadar Pendaya hastanesinde karantinada tutulmalıdır.

4. Yukarıdaki öneriler hızla bakanlığın Salgın hastalıklar komitesinde görüşülüp değerlendirilmeli katkılar sağlanarak uygulamaya konulmalıdır."