DİZDARLI TABURCU OLDU

Ombudsman Emine Dizdarlı’nın hastaneden taburcu olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.

BRT Muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Dizdarlı’nın göğsündeki ağrının kısmen devam ettiğini belirterek, bir kaç gün daha evinde istirahat edeceğini söyledi.

Göğüs ağrısı ve nefes alamama şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne dün başvuran Ombudsman Emine Dizdarlı’ya anjiyo yapılmış ve anjiyo sonuçları temiz çıkmıştı.